開學滿月了　教師談小一生適應4錦囊

開學滿月了，從幼稚園升讀小學，對稚年學童是一個大轉變，學生本身要面對挑戰，家長在日常生活作息，以至育兒方法及心態亦要有所調適。有教師給家長4個錦囊，包括「有心、有時間、有技巧及有溝通」，即用心教導孩子、安排親子時間、參與家長講座及小組，及學習管教技巧，相信有助孩子，以至家長適應新階段。

教育局在網頁新增了一段名為「小一適應面面觀」的影片，當中有家長及教師分享小一新生適應的情況及建議。本地家長陳媽媽育有一名孩子，她說，升小一要適應的問題，包括孩子學習時間增加，升小後變成全天上學，功課量亦有增加，孩子亦要提早吃晚飯、完成功課，提早睡覺，否則翌日沒有精神上課。

陳又指，學校有為升小生提供多項支援，包括在課時安排功課導修時間，讓他在學校完成功課，而學校亦有安排課外活動，孩子一周兩天參與圍棋或欖球活動，令他覺得上學並不沉悶。

另一名育有2名孩子的新來港家長葉媽媽稱，適應問題包括語言不通，曾擔心孩子跟不上課業，她指孩子就讀的學校安排家長上英文課，讓家長學習英文，可為孩子提供家課協助，上課時家長之間亦可以互相交流。

教師「Yellow Miss」就分享學校為家長提供的支援，包括家長適應課程，讓家長多了解學校的課程編排、如何有效利用家課冊及如何利用網上資源與孩子一同學習等等。她亦建議家長多抽時間參與學校及社區的活動，又多與學校及教師溝通。她又引述校長的一句話呼籲家長，「凡事為小朋友而作都不會白費。」