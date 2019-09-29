修例風波：堵路掟石阻交通　民陣集會掀示威衝擊

佔中五周年，佔領金鐘再現。大批示威者昨晚在民陣集會期間，衝出夏慤道東西行車線堵路霸佔，重演五年前佔領馬路場面，期間又向政府總部掟石和燃燒彈，警方其後出動水炮車、催淚彈、海綿彈和橡膠子彈驅散。政府發言人回應表示，一人一票普選行政長官和立法會全部議員，是《基本法》訂下的最終目標。要落實這個目標，社會需要在法理的基礎上，在平和、互信的氛圍下，透過對話解決分歧，達致各方可接受的共識。特區政府會審時度勢，按照《基本法》及全國人大常委會的相關解釋和決定推動政制發展。

昨晚近七時，民陣集會未開始，示威者已忍不住衝擊，政府總部入口有黑衣人隔着水馬向戒備中警員指罵，有人大力拍打鐵閘及不停叫口號。警方舉紅旗警告停止衝擊，之後向他們噴胡椒噴霧，示威者後退。之後，示威者轉戰夏慤道，大批人走出馬路，交通受阻。立法會則早於下午六時零二分發出紅色警示，所有人士在安全情況下，必須立即撤離立法會綜合大樓。

到近八時，示威者衝出夏慤道後，有人在路邊挖磚，隔着水馬陣掟向政府總部，玻璃應聲碎裂，亦有人放火燒紙皮及燒中共黨旗，又有人投擲燃燒彈，警員在水馬陣內救火。至八時許，水炮車出動，向示威者射藍色水，又有警員在高位向示威者開槍，發射催淚彈，現場遺下海綿彈和橡膠子彈。示威者又在行政長官辦公室外聚集，警員向示威者射水，示威者則開傘抵擋。

入夜後，防暴警察兵分多路清場，示威者四散，夏慤道重開。示威者捨港鐵，改搭巴士和渡輪，警察於是在灣仔和紅磡隧道口截停巴士追捕。