東方日報A1：佔中五周年　局勢更兇險

二○一四年九月廿八日，違法佔領行動（佔中）爆發，為往後的所謂「違法達義」暴力示威揭開序幕。事隔五年，包括壹傳媒黎智英與民主黨創黨主席李柱銘等卅九名佔中「幕後黑手」仍未「落鑊」，未有被起訴任何罪名！民陣昨晚在金鐘添馬公園舉行集會紀念佔中，至今仍逍遙法外的黎智英亦有出席，而佔中發起人戴耀廷等多名佔中案被告，更紛紛站台發言鼓動群眾抗爭。集會昨最終亦再一次演變成堵路縱火破壞等違法場面，警方須出動水炮車及施放催淚彈等驅散示威者。各界批評政府放生黎智英等人，令香港近月局勢一發不可收拾，暴亂沒有平息迹象。

違法佔中於一四年九月廿八日凌晨正式啟動，同日下午警方向過萬名示威者發射八十七枚催淚彈，但未能遏止佔領行動，佔路場面更由金鐘一帶蔓延至銅鑼灣、旺角等地。長達七十九日的佔中直至同年十二月才完成所有清場工作。根據警方數字，警方於佔中期間共拘捕九百五十五人，另有四十八人於事件結束後被警方拘捕。

截至今年六月底，共有二百廿五人已經或正在經司法程序處理，其中有一百六十九人須承擔法律後果，包括一百廿七人被定罪及四十二人須簽保守行為。被定罪人士的罪名包括普通襲擊、非法集結、藏有攻擊性武器、襲擊致身體受傷害、襲警、刑事毀壞、串謀作出公眾妨擾、煽惑他人作出公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾等，判罰包括監禁、社會服務令、戒毒治療及罰款等。

惟事發至今，黎智英等卅九名主要佔中搞手仍未被帶上法庭。佔中發起人戴耀廷則於今年四月始被法庭裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾兩罪成立，判監十六個月。戴與同案其餘八名被裁定罪成的被告（統稱佔中九子），早前向上訴庭提出上訴，戴其後亦向上訴庭申請保釋，並獲准以十萬元現金保釋，法官定於明年二月廿四至廿六日處理九人的上訴。

昨晚舉行的佔中紀念集會，大會聲稱有二十萬至三十萬人參與，黎智英亦有出席，他與「佔中九子」之一的李永達、民主黨立法會議員林卓廷等人於集會開始前準時抵達。集會由七時開始，期間多名講者上台發言，被判罪成的「佔中九子」成員戴耀廷、陳淑莊、朱耀明和張秀賢亦先後站台，呼籲群眾繼續抗爭。集會約於八時半結束，黎智英等人其後乘私家車前往太子一間酒家食消夜，而此時金鐘一帶已爆發示威衝突，警方正以水炮車和催淚彈驅散示威者。

時事評論員陳雲生認為，黎智英在佔中扮演指揮角色，又涉及黑金捐獻、恐嚇東方記者，證據充分，質疑政府為何不以法律制裁他，甚至將這個不受歡迎人物遞解出境，令人覺得香港法治只是針對守法市民。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱︰「唔可能一啲人檢控、一啲人就逍遙法外！」他直指本港近月爆出嚴重騷亂，足以證明政府姑息養奸策略失敗，應盡快以司法途徑追究餘下佔中搞手。

行政會議成員兼立法會議員張國鈞稱，外界質疑為何過了五年，執法機關仍對多名佔中活躍搞手，包括黎智英等人無動於衷，令人憂慮本港是否仍然能維護法治；他說，五年前的佔中鼓吹違法達義、公民抗命概念，這種概念在今次修例事件中演化成比五年前更暴力的行動。