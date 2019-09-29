我有正能量：赤子親恩 好媽媽全力照顧自閉兒

經常自轉、流口水、無眼神接觸、不說話等，是自閉症患者常見徵狀。瞬瞬在半歲大時，父母已發現他這些不尋常的舉動。雖然母嬰健康院的姑娘只謂夫婦過分擔心，惟瞬瞬在2歲9個月時，被確診患有嚴重自閉症、整體發展遲緩，而且欠缺學習動機。曾經迷惘、嘗過絕望，父母卻始終不離不棄，守護孩子。

「2歲幾可以當佢係BB，5歲仲可以係BB，但10歲呢？20歲仲係咪可以當佢係BB？」得知診斷結果一刻，媽媽Alice晴天霹靂，直言當時相關知識匱乏，十分無助。現時每次帶年約6歲的瞬瞬外出，總會遇到難以預料的尷尬情況，種種壓力曾將Alice推向絕望邊緣，甚至想過自尋短見。

幸得丈夫Cyrix在旁支持，2人積極開始替兒子日後的訓練及學業籌謀。他們先為瞬瞬輪候社署轄下俗稱「S位」的特殊幼兒中心學位，中心專為有特殊需要兒童設計各種訓練及治療，期間又報讀各私人機構的密集訓練課程。但瞬瞬的情況不進反退，甚至出現撼頭、瘋狂自轉，語言能力退步等狀況。

一個滂沱大雨的午後，夫婦倆正在上班，婆婆接瞬瞬放學。她打開雨傘一刻，瞬瞬突然甩手，幾乎衝出馬路，1輛巴士剛巧駛過。幸而未有出意外，卻足以令婆婆崩潰。與此同時，他們抽中「白居二」，置業機會令他們陷入兩難，「如果積蓄用嚟畀咗首期、裝修費同稅，我哋就一貧如洗，瞬瞬就做唔到訓練。」

Cyrix最終決定擱置買樓計劃，改為租樓，Alice同時辭去護士的工作，全職照顧兒子。「小朋友嘅發展、成長係重要過錢，錢冇咗可以搵過，但時間冇咗就真係追唔番。」省下來的錢成為瞬瞬的學習儲備，夫婦倆更報讀家長訓練課程、言語及感統治療課程，又在家中添置簡單器材，空餘時為瞬瞬進行簡單訓練。

苦候2年，瞬瞬終獲派S位，次子皓皓卻又確診自閉症，家庭再受另一次重擊。幸而有了瞬瞬的經驗，夫婦很快便重整心情，開始為次子張羅合適的幼兒中心及幼稚園。Alice更成立社交平台專頁，記錄兒子學習進度的同時，亦希望以自身經驗支持同路人，「唔想家長再行冤枉路，太痛苦啦！」

2013至2016年，全港每年平均逾8200個6歲以下的新增自閉症個案。但根據立法會文件，各種資助學前康復服務的輪候期平均超過1年，Cyrix指本港的特殊教育規劃早應於10年前開始，除要在硬件上興建更多不同的培訓中心外，增加培訓特殊教師的學額更為重要，惟至今未見有重大改善。Alice則認為政府十分短視，只着緊眼前利益。「試諗下，如果呢班小朋友喺0至6歲嘅黃金期訓練得唔好，第時出嚟搵唔到工、自理唔到，最後都係要搵番政府。」

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