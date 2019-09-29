探射燈：政府保育不力　長年糟蹋古蹟

不少歷史古蹟不敵去年颱風，受災嚴重。其中，被評為二級歷史建築的馬鞍山村天主堂，部分石棉瓦頂遭山竹摧毀，雖已完成修復，惟天主堂被政府收回多年一直荒廢，反觀鄰近的信義會恩光堂則於2012年已被活化成「鞍山探索館」，有居民慨嘆政府未有負起保育責任。

「保育最大意義唔係向外為遊客，主要目標係為市民捍衞本土文化。」香港大學建築保育學部主任李浩然指，保育與旅遊並無利益衝突，文物古蹟有助吸引喜歡文化旅遊、尊重及欣賞本土傳統的高質素遊客。

根據現行機制，古物諮詢委員會按歷史價值、藝術價值及社會價值等準則，將建築物分為3個評級，惟只有獲《古物及古蹟條例》列作法定古蹟的建築物才享有法定保護。李坦言，有關評級制度對文物古蹟保育明顯不足。上世紀八、九十年代時，不少文物古蹟未被重視，直至後來社會對本土文化的保育意識提高，才發現條例涵蓋範圍狹窄，加上受地產商壓力，現時主要依靠市民及傳媒監察施壓保育，他認為長遠應修例。

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