探射燈：防範措施着手　減少海堤維修

本港多數海堤由政府負責管理，惟部分牽涉私人業權，引發維修責任爭議。有工程師認為，有關情況與斜坡責任爭議相近，單靠業主難以負擔修築海堤等工程費，建議善用防範措施，減低風力影響。

香港工程師學會前任會長陳健碩指，海浪大小取決於風力、海浪軌迹長度及潮水高低。由於杏花邨及海怡半島對出海面一直遠至菲律賓，抵達岸邊的海浪軌迹較長，「山竹吹正東南風，特別大浪，呢兩個位食正。」他續指，防波堤原理是利用石堆中的壓縮空氣，吸入海浪的能量，從而減低對岸邊的破壞，若情況許可，加建離岸海堤有助減低風力影響，如避風塘受外圍防波壩保護一樣。但他擔心，杏花邨對開屬鯉魚門航道，現時航道已狹窄，擔心加設離岸海堤或影響大型輪船出入海港。

部分屋苑的批地條款列明海濱範圍由業主負責，陳認為有關問題類似斜坡責任問題，過往不少業主以為斜坡由政府負責，未有看清地契條款，「即使斜坡出咗地界，但如果該斜坡係發展時所造成，業主都要食埋。」他坦言，業主財力難以處理海堤問題，建議從防範措施着手，如低層住戶加固門窗、盡早通報駛走車輛等，以減低損失。

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