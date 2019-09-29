探射燈：山竹襲港逾一年　古蹟復修仲未掂

超強颱風山竹襲港逾1年，多區設施未修復。中環都爹利街百年石階嚴重損毀，煤氣燈折斷倒地，關注組及保育界人士質疑修復工程緩慢。港島杏花邨及海怡半島的海堤因業權問題遲遲未加固，業主恐付天價工程費，狠批政府無視居民安危；西貢有擱淺船隻仍未清理。

去年中環雪廠街1棵塌樹壓毀旁邊都爹利街的石階扶手，更令煤氣燈損毀。而上址屬法定古蹟之一，惟至今仍未修復完成，石階扶手崩缺位置被遮蓋，3盞煤氣燈仍未見蹤影。中西區關注組批評修復工程進展緩慢，質疑政府對法定古蹟的保育意識不足。而前古諮會成員、香港大學建築保育學部主任李浩然表示，石階及煤氣燈獲評為最高級別的法定古蹟，修復要求更嚴格，「路政署負責復修，但冇呢方面知識，要諮詢古蹟辦。」

部分臨海屋苑則因海堤業權問題膠着。去年東區杏花邨沿岸海堤難抵風浪，而49至50座對開因未設有弱波石，承受海浪明顯較高，部分高達4層屢樓。災後，杏花邨業主委員會與政府交涉，要求加固海堤，惟地政總署回覆指，港鐵（作為部分業權人及物業管理）曾於早年入則申請海堤改善工程，並鋪砌兩層花崗岩石，因此有關石堆屬海堤一部分，由業主負責。

該屋苑業委會（住宅）主席林偉超直言毫不知情，並指現時海堤及弱波石經風災後效能減弱，惟加固及維修工程費動輒過千萬元，業主難以負擔，他批評政府未有保障市民安全。

南區海怡半島海濱長廊部分路段出現大裂痕，仍未見動工維修。當區區議員陳家珮指，8月入則向屋宇署申請，待審批後還要進行招標，預料明年初仍未能完成工程。她續指，由於海濱長廊對開海面是航道，未能加設離岸海堤，惟小業主擔心海堤維修成本高昂，欠缺保障。

另外，去年全港逾300艘船隻擱淺，而西貢為重災區，海事處共花費600萬港元公帑處理。不過，1年後，斬竹灣至今仍見船隻殘骸未清理。

立法會議員郭偉強表示，山竹襲港時造成大規模破壞，雖然政府其後展開全面研究，以應對未來將會出現的惡劣天氣，但需時太長。

路政署發言人指，由於須就修復工作諮詢古蹟辦及專家評估，石階組件及由英國原生產商製造的煤氣燈組件亦需時製作，預計修復工程於今年底至明年初完成，總開支為約400萬港元。

港鐵發言人表示，杏花邨海堤由杏花邨的業主（包括港鐵公司）共同擁有，維修責任需由所有業主共同承擔。另外，有關部門已就可行措施及沿岸海面興建防波堤進行硏究。

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