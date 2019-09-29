網民熱話：網購洗衣機即買即壞　買家放負：送去堆填區

有網民網購洗衣機卻即買即壞，在網上吐苦水反被嘲「腦殘」。（互聯網）

近年很多人都鍾意網購，但唔係每件貨品都適合網購。近日有人從內地網購一部洗衣機回港，惟安裝後發現不能啟動，最後證實晶片損壞。事主在網上發貼文呻維修價幾乎可買部新機，更大吐苦水「將部洗衣機送去堆填區」，結果反被揶揄為「勇士」。

有網民在Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」轉貼一張照片，照片中事主聲稱透過內地網買入一部洗衣機，送港安裝後，發現「摩打唔識轉」。於是自行找香港師傅修理，檢查後證實是晶片損壞，重新訂購晶片費用約$3000，價錢相等一部新機。事主大呻，雖然先後向內地洗衣機品牌及網站要求跟進及退錢，但都不獲理會。「依家除咗將部洗衣機送去堆填區，仲可以做啲咩？」更形容自己非常沮喪。

雖然事主的遭遇非常不幸，但似乎得不到網民同情，「香港買部洗衣機都係$3000左右，點解要網購？諗唔明」。有人更狠批事主「腦殘」、「上咗網購癮？」認為機價加上運費都唔平，亦有人估計洗衣機損壞可能與兩地電壓不同有關，「喺香港買陳列品好過」，甚至揶揄事主「買個腦」。

網民有話說：

Patrick Luk：抵玩！

鄭民：電器真係唔好隔山買，唔好話爆炸先，送到嚟壞咗真係麻煩！

Jo Ker：人同部機一齊送去堆填區！

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