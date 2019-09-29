全港首個體育主題互動館　透過虛擬實境與星級運動員較量

市區重建局在旺角洗衣街發展項目的商場，開設全港首創的體育主題互動資料館，配合波鞋街概念。在館內的虛擬競技場，可以練習籃球上籃，在體感遊戲區可跟星級運動員學打沙灘排球，以及在虛擬實境遊戲區嘗試滑浪風帆。資料館即日起接受網上預約，十月三日起開放予公眾參觀。

體育主題互動資料館佔地約二千一百平方呎，設置三個遊戲區，可以體驗八項運動。場館中央的虛擬競技場，利用多媒體投影系統，分別模擬籃球員運球、足球員速度梯協調練習和運動員健身時作跳步練習的九宮格訓練，玩家只要跟隨指令，便可體驗標準動作和步法。遊戲動作根據運動員建議，參照他們日常訓練設計，有別於市場上一些虛擬運動的遊戲。

在體感遊戲區則有乒乓球、沙灘排球和欖球運動員教路，玩家可與運動員對戰。在虛擬實境遊戲區，可以體驗馬術和滑浪風帆。有動也有靜，館內的體育資訊區介紹四十多種運動項目，以及逾二百張歷史圖片。

除了館內空間，商場其他位置亦設置互動遊戲，透過流動裝置遊戲程式，可以應用擴增實境技術來游泳或打保齡球。該館每日中午十二時至晚上九時開放，每節一小時招待約三十人，一半為網上預約，另一半為即場到來者。