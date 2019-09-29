陳茂波料本財政年度或有赤字　承諾不削開支

香港經濟轉差，財政司司長陳茂波表示，政府原本估計2019/20財政年度有168億元盈餘，但由於股票和房地產市場較為淡靜，部分行業受壓令利潤減少，而啟德一幅早前撻訂的商業用地再度流標，他預計印花稅、利得稅和賣地收入將有變數，今個財政年度有機會出現赤字。但他指，政府經過多年有盈餘，財政實力穩健，在下行壓力不會削減公共開支，合適時會善用財政儲備推出逆周期措施，支撐經濟，紓解民困。

而他今日(29日)亦在網誌表示，2019年第三季即將結束，本地生產總值(GDP)估計數字10月底才發布，但這季經濟情況如何大家也許已「心中有數」，本周三(10月2日)公布的8月份零售銷售數據亦難言樂觀。

他又指，連串社會事件令本地營商氣氛變得極度悲觀，當出口、零售以至投資都疲弱時，整體經濟數字亦難被寄予厚望。香港第二季的GDP按季呈負增長0.4%，若第三季亦呈負數，香港經濟將陷入技術性衰退。

另外，財經事務及庫務局局長劉怡翔今發表網誌表示，在過去一周到瑞典斯德哥爾摩及愛沙尼亞塔林訪問，向國際社會講解過去數月在香港發生的社會事件原由、發展及最新情況，強調政府決心和平解決問題，香港金融體系仍然健全穩固如昔，兩國大部分人亦感認同。他提到，政府早前舉行首場「社區對話」，政府非常重視發言市民的聲音，會繼續對話。