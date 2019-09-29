港故：梨園女生毋忘初心　蝕住做發揚戲曲：我唔要發財

今集「港。故」的主角，是一位熱愛戲曲的女生，而她的熱愛程度，更可以用比得上對生命的重視，「戲曲已經同我嘅生命劃上等號，佢就係我生命嘅一部分，無咗呢樣嘢，自己會好似空空如也咁，佢已經喺我血液入面，我已經無辦法同佢分離。」

「公仔箱」初見戲曲夢幻

不少戲曲演員都是從小開始訓練，但袁學慧(Vivian)在這年紀時，才在電視機前感受到戲曲的美，「喺電視嘅籌款節目見到有折子戲演出，就覺得好神奇，睇到嘅故事可以喺舞台上做出嚟，原來以前嘅故事可以用歌舞形式陳述。」

戲曲在舞台的呈現吸引了Vivian，但令她真正愛上這藝術，卻源自文本上的文字，「因為佢嘅抒情性好強，佢唔只係要呈現一個故事、一個情節，古典戲曲好有趣嘅地方，就係佢嘅文字入面，一句說話就可以包含咗畫面、內心，成個氛圍觀眾就可以感受得到。」

基層出身 想像於戲曲馳騁

更重要的是，戲曲成功地觸碰到Vivian的內心，「因為我係基層出身，由細到大都住喺深水埗嗰啲板間房，成個空間接收嘅知識都好有限，但係文字、戲曲嘅世界入面，你嘅想像可以任你馳騁，你可以見到好多人嘅人生，佢哋點樣去面對自己生活嘅困難、點樣去同自己對話，所以戲曲對細個時候嘅我影響非常大。」

受經濟條件所限，Vivian在十六、七歲的時候才有機會學戲，相對其他同道中人在約十歲時就開始訓練，她所遇到的困難不難想像，「呢件事係好困難，因為你成長之後，好多骨骼、肌肉等等都定咗型，你要去改變佢，其實要花好多苦功。」除此之外，Vivian當時也要兼顧學業，別人每一天都有訓練的時候，她一星期只有一至兩天可以全日訓練，Vivian因此也坦言，「只能夠做嘅就係努力，唔好放棄，你要不停咁提醒自己。」

非為發達 天真之心看待藝術

內在的挑戰固然艱苦，Vivian同時也要面對外在的困難，因為在香港，每一個演員都是自負盈虧，她舉例指，演員的頭飾與服裝都要自費添置，「絕對賺唔到錢，甚至可以話係清貧同窮困，因為我哋訓練時間好長，亦要付出好多錢，但演出機會未必有太多，不過作為一個劇場工作者，我唔係抱住一個『我要發大財』嘅心態去對待我嘅工作，而係一個好天真、好傻對待藝術嘅心。」

縱然走的路比別人難，但Vivian仍選擇堅持，「點解要堅持就係憑着愛。」 她除了有參與劇團演出外，也到台灣攻讀戲劇，當中會涉獵到戲曲的創作，「除咗演戲外，希望我做嘅所有嘢，可以畀更多人見到戲曲嘅美。我嘅夢想就係希望可以一路為戲曲服務，唔係戲曲可以為我帶來咩嘢，而係我可以帶到咩畀戲曲。」

冀勿忘初心 貢獻藝術與社會

戲曲已成為自己的生命，生活都圍繞這東西，Vivian時刻也提醒自己要勿忘初心，「我哋依家處於一個變化好大嘅社會，點樣喺當中保存自己嘅初心、保護我哋想做嘅嘢，當我哋作為藝文界有傳播力、影響力嘅時候，我哋希望畀到觀眾更多共嗚、提醒，凡事唔好只為利益而出發，要睇對社會同藝術有無貢獻。」

今集《港。故》用6分半鐘，帶大家走進戲曲的世界，感受一下Vivian對戲曲勿忘初心的熱誠。

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《港。故》：東網每周專題習作，講故事、講香港人的故事。