修例風波：校友組織發仇恨言論　科大要求Facebook刪專頁

反修例風波的影響從社區蔓延至校園。香港科技大學公共事務處代表該校相關部門，於9月27日發信予師生，指過去2日有人在公共區域惡意公開個別人士的個人資料，在一個暗示是校方認可的社交媒體帳號中發放仇恨言論，校方正向社交網站要求移除有關帳號，表明該校已就近日涉嫌違反科大行為守則的事件展開紀律程序。該校呼籲被侵犯個人私隱或擔心安全的科大成員可尋求校方協助，校方將會提供法律支援，並設熱線應付緊急情況。

根據信件內容，科大認為惡意公開別人的個人資料是不可接受的行為，為此校方列出4項跟進措施，包括向社交網站Facebook提出移除帳號「ProgressUST」(科大行動)，並指該帳號不當使用科大校徽，又違反Facebook的指引，發放散播仇恨和歧視的內容。科大同時已要求科大學生會在轄下的社團名單剔除該校友組織。根據「科大行動」Facebook專頁介紹，該組織於2012年成立，屬非牟利學生組織，開放論政平台，結集所有科大人關心校內外事務，提升科大人對校政時政的關注。截至今日(29日)下午2時左右該專頁仍能登入。

另外，校方已就近日不當移除物件、持續欺凌和人身攻擊等違反科大行為守則的事件展開紀律程序，呼籲受影響人士向校方求助。該校亦會加強校園內保安措施，確保校內安全及正常運作。