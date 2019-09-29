團體辦住屋論壇　倡重推租務管制助基層紓困

關注基層住屋聯席舉辦論壇與居民討論房屋政策，聯席認為政府應重推租務管制紓困，保障基層住屋刻不容緩；並善用閒置土地及建築物，興建過渡房屋；而關愛基金N無人士津貼應恒常化，或推出彌補輪候公屋逾3年的額外租金津貼。

聯席認為，租務管制能有效保障業主和租客雙方權利，平衡業主和租客議價能力。出席論壇的立法會議員尹兆堅等及張超雄均同意重推租務管制，除了限制租金升幅外，更可讓市民有優先續租權。

聯席又建議在短期空置或不適宜興建公屋的地皮，設置過渡房屋，例如組合屋，但必須符合聯合國住屋權條件；同時，善用空置政府設施，如校舍和公務員宿舍等，改建作過渡房屋。尹兆堅認為政府應引用土地收回條例，特別是收回閒置軍事用地來發展。

劏房方面，聯席指出，劏房水電費昂貴，每月開支數百至上千元，因劏房業主濫收費用賺取最大利潤，令基層居民生活百上加斤。聯席要求政府立法，一定要在標準租約上打釐印，避免再出現濫收水電費，任由業主剝削。兩位議員又贊成設立空置稅，並適用於一手樓及二手樓。