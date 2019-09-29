每日一片：汀九橋驚魂　盲點「硬碰」貨櫃車超驚險

私家車在馬路上遇上「體形」龐大的貨櫃車，最好是避之則吉。近日汀九橋就發生一宗驚險意外，一架私家車在橋上和貨櫃車並排行駛時遭「硬撞」一下，私家車隨即被推向橋邊。事主事後亦心有餘悸：「差啲畀你推落海」。

事發在上周五（27日）下午2時35分。網民Peter Leung其後在Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」上載影片。從影片所見，私家車沿汀九橋慢線行駛，與旁邊一架貨櫃車幾乎是並排而行。突然貨櫃車在毫無先兆下轉線，即時將私家車推向橋邊，幸衝力不大，車身未有撞及橋邊護欄，而貨櫃車司機亦似乎發現有碰撞，駛回原來行車線。事主留言時顯得頗為勞氣，「似想走，三個拖頭位後自己停低咗」，並稱已報警。

雖然事主想藉此吐苦水，但就不獲網民力撐，直指事主駛入「盲點」才出事，「一係就一嘢過部大車，一係就喺後面，千祈唔好拍住行」、「執番條命你算好好彩喇，電視都有講，大車好多盲點，你仲要同人平排。」有人認為事主亦有責任，「你慢慢咁，畀人撞都抵死嘅」。不過亦有人認為事件已是不幸中的大幸，「師兄，人仍在，要感恩，可以好大鑊呢！」、「 拍住大車行真係要好小心。」