政Whats噏：出席論壇變圍插　梁美芬被上下夾攻

近排通識教育被指教壞細路，扭曲年輕人對身份認同感。立法會議員梁美芬今(29日)出席論壇講及身份認同問題，點知遭「上下夾攻」，台上嘉賓發言圍攻佢之餘，場外人士亦破口大罵，到下半場時間，學生哥仲要追問佢送囝囡去外國讀書點樣增加身份認同，成場討論「聲疊聲」，討論變罵戰。

論壇上，泛民主派立法會議員話年輕人對中國嘅自豪感同認同感本身就低，反問「就算冇國民教育，係唔係通識教育變中國歷史，就真係可以洗腦？」梁美芬回應話，中小學教材出問題，先至令年輕人身份認同感同對國家自豪感下降，所謂嘅通識科係「冇教材任人講」。

梁認為香港人係先承認中國籍，先會有特區護照，同時需要誠心誠意尊重祖國行事同管理，唔應該用違法行為表達訴求。結果，話音未落就引來台下觀眾大鬧「賣港賊」！

緊接落嚟香港大學學生會前會長孫曉嵐話需要公義，對着梁美芬講「好多議員代表唔到香港人，我哋需要雙普選」梁美芬就話根據基本法，係可以循序漸進爭取，但並唔係好似年輕人咁諗，即時全部實現。

孫曉嵐插嘴打斷梁美芬並追問「咁你支唔支持普選？」，最後你一言我一語，「聲疊聲」咁嘈咗上嚟，變咗激烈討論，台下市民亦都鬧埋一份。冇耐，泛民議員又話「建制派左搖右擺」，講講下梁美芬啱啱想回應，再次被泛民議員話「畀我講埋先好嘛，你講咗兩三round啦，你講嘢嗰時我都冇插嘴」頂返轉頭。

到現場觀眾提問環節，連中學生都寸佢，「請問梁美芬議員你啲囝囡送去外國讀書點樣增加對中國嘅認同感呀？」「其實香港係咪要參考外國教育制度？」，梁美芬就淨係答「我哋唔應該否定自己係中國人，唔應該攬炒」，點知泛民議員又一句頂埋去話「係你哋建制派帶香港人攬炒，好似政府咁扮對話，實質做戲，希望建制派可以發揮吓作用啦！」