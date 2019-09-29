樓宇更新大行動擬明年添食　議員促加碼勿「有頭威冇尾陣」

由政府與市區重建局合作推行的「樓宇更新大行動2.0」首輪反應熱烈，當局計劃於明年「添食」，在第三季啟動第二輪申請，協助更多有需要的業主。不過，有立法會議員批評計劃資助額不足以應付實際需要，建議當局於下輪申請為資助額加碼，「舊樓一整開就多嘢整，唔好整頭唔整腳！」

發展局局長黃偉綸今日(29日)發表網誌表示，當局過往推出多項樓宇復修計劃，為有需要的業主提供財政及技術支援，進行維修工程，例如「樓宇更新大行動2.0」及「長者維修自住物業津貼計劃」等。當局正研究注入新資源，加強個別資助計劃的力度，讓更多舊樓業主受惠。

當中，由二○○八年推出「長者維修自住物業津貼計劃」，為合資格長者自住業主，提供最多四萬港元資助進行大廈維修工程，推出至今已惠及約二萬六千名長者業主。

「樓宇更新大行動2.0」方面，該計劃於二○一七年施政報告中獲政府撥款三十億港元推行，為樓齡達五十年或以上、應課差餉租值較低的住用樓宇自住業主，提供技術及財政支援，協助他們遵辦強制驗樓通知訂明的檢驗和修葺工程。

計劃首輪申請去年十月截止，收到約六百宗申請。當局透露首輪申請的檢驗及修葺工程已逐步開展，現正檢視首輪申請的經驗和公眾意見，考慮明年推出第二輪申請的細節和其他改進空間。當局又明言會研究在不為樓宇維修市場帶來難以負荷的工程量，導致價格飆升甚至影響工程質素的大前提下，讓更多有需要的業主受惠及進一步保障公眾安全。

立法會議員柯創盛表示，留意到首輪「樓宇更新大行動2.0」備受歡迎，但不少申請人亦反映獲批資助額太少，例如為樓宇公用部分進行訂明檢驗及修葺工程，一般自住業主每個單位資助上限為四萬元，而六十歲或以上長者自住業主每個單位資助上限僅為五萬元。

他指，資助金額往往好緊張，直斥「政府既然有心幫人，就應該為人為到底」。他又擔心當局明年啟動二輪申請時，市場上未必有足夠的維修服務提供者，建議當局先考慮好配套問題，勿「有頭威、冇尾陣！」