修例風波：港人萌去意　近4個月良民證申請有1.2萬宗　激增5成

反修例示威自6月至今已持續逾百日，社會動盪令港人移民意欲大增，移民必備的「良民證」申請宗數於過去短短4個月多達1.2萬多宗，較去年同期激增近5成。有移民顧問指，港人移民查詢近月增多了5至7倍，而付諸行動申請移民的人亦有1倍增幅，申請人大多有小朋友，而台灣、葡萄牙及愛爾蘭均是較熱門移民目的地。

修例風波6月開始，根據警方數字，今年6月至本月26日的接近4個月，共有約1.23萬人申請良民證，較去年6至9月激增49%。如按月計算，今年6月的申請有2373宗，較去年同月增12%；7月申請有3049宗，增41%；8月申請進一步攀升至3649宗，而至於本月截至26日，已有3263宗申請，較去年同月增加97%。

寰宇移民顧問有限公司銷售總監劉碧琪稱，近月社會氣氛令更多港人萌移民念頭，有小朋友的家庭，因希望子女可在不同的環境下生活及接受教育，移民動力更大，其所屬的公司從事移民業務超過10年，今年是最多香港人申請移民的一年，而較多人選擇移居的地點為台灣、葡萄牙及愛爾蘭。

部分人選擇台灣，劉解釋是因所需資金較低，門檻只需約150萬港元，不諳英語的人亦適合移居；而葡萄牙的移民門檻可低至35萬歐羅，且每年只需坐7天「移民監」，5年後就可入籍；愛爾蘭的移民門檻雖為100萬歐羅，而「移民監」的要求為9年內於當地住滿5年，惟不需要即時去、「可以廿年後先去」，後兩者亦較適合很多想「移民不移居」、暫時先「攞個後備」的人選擇。

根據台灣內政部移民署數字，今年首8月有910名港人獲當地定居許可，而去年全年則為1090人。單計今年八月，151名港人獲台灣定居許可，與7月相約，惟與去年8月比較，則有26%增長。