修例風波：旺角警署外再聞多響槍聲　示威者仍未全散

【00：40】大約30名防暴警乘坐多輛警車抵達旺角警署對開一段西洋菜南街一帶，其時留在現場約20名示威者隨即四散，警員勸喻在場市民及記者返回行人路，現場復歸平靜。

【00：25】防暴警向示威者方向連開數槍，現場消息稱，至少發射4至5顆布袋彈，示威者及後退至對面近西洋菜南街一帶馬路。

接近今日(30日)凌晨零時，警員在警署內展示藍旗，警告示威者盡快散，否則使用武力，警方亦用大光燈照向示威者方向，而一批示威者在警署外繼續向警方叫罵，氣氛再度緊張。

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港島示威衝突未止息，昨晚(29日)在旺角警署外亦出現戰況，約有50人聚集，有人用雷射筆照向警署牆壁，有防暴警在警署內現身，而警署旁的港鐵太子站外，亦有市民點燃蠟燭及燒衣。及至晚上10時許，有一名示威者突然衝至警署水馬前，向警署投擲汽油彈，警方舉橙旗示警，並隨即發射多槍還擊，而被掟入警署的汽油彈疑未有着火燃燒，警員隨後將汽油彈碎片掃走。一名姓曹女途人表示，警察開槍時剛巧途經現場，但不會害怕，仍然會繼續出街。

及至昨晚11時27，有示威者在西洋菜南街路邊燃燒紙箱，一時間火光熊熊，幸無波及其他地方及物件，約3分鐘後，大批防暴警衝出警署作出驅散，現場所見，至少有7名示威者被防暴警撳地制服。