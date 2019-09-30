兒童紓緩服務基金 助病童及照顧者走出病房

面對患有重病兒童，家人及醫護人員等照顧者時刻都要面對不同挑戰。兒童紓緩服務基金自去年成立以來，已服務約60個危重病家庭，與醫院醫護團隊合作，令病童能走出病房，回到家中安養，享受快樂的家庭生活。

兒童紓緩服務基金管治委員會會長余漢指出，香港每年約有200個兒童因病死亡，人數雖比成年人少，但他們患重病卻為整個家庭帶來深遠的身心影響。基金協助這些家庭渡過一個又一個的生活難關，但亦需要熱心的大眾與基金努力，就如保姆一樣幫助照顧者，共同維護病童的生活質素。

剛於7月慶祝2兩歲生日的丹丹，出生時因先天發育不良，有裂顎、左眼失明、失聰等身體缺陷，楊太需寸步不離貼身照顧，避免丹丹氣管造口導管鬆脫，帶丹丹出外遊玩更是一個奢望，「擔心他的身體會出現突發狀況或受感染，要隨身攜帶急救用品和沉重的醫療儀器。」楊太每次外出都要有人協助照顧丹丹，很難出外進行正常的家庭活動。

香港迪士尼樂園度假區早前邀請了13個紓緩個案家庭參加一連兩日的「魔法保姆樂『童』行」活動，為病童及其家人創造難能可貴的家庭共聚時間。楊太表示，得到基金姑娘及廸士尼義工們幫助，一家可以放下心頭大石，第一次全家齊齊整整出遠門遊玩並於酒店留宿，留下美好的回憶。

兒童癌病基金亦與迪士尼合作，包括為其蘇屋邨的全新社區服務中心添置創意玩具及學習器材，切合小朋友不同的需要。同時，迪士尼義工隊亦希望於每季安排探訪及「迪士尼故事分享」，為病童、康復者及其家人減輕焦慮及壓力。