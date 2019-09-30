修例風波：火攻港鐵站　港島線半癱

港鐵再成為示威者攻擊目標，半條港島線一度暫停服務！有人昨午率先在筲箕灣站打開連接緊急出口及軌道的斜道，令柴灣站來往太古站列車服務暫停近半小時，至銅鑼灣的非法遊行開始後，多個港鐵站的出入口被堵塞縱火、爆玻璃及狂掟雜物入站內，令金鐘至天后四個港鐵站需要關閉及暫停列車服務。其中，一名車站職員在銅鑼灣站執勤時，被示威者投擲的磚頭碎片濺到受傷。

銅鑼灣遊行起步後不久，即約下午三時，港鐵宣布，港島線一列往堅尼地城方向列車，在筲箕灣站上落客期間，被人打開連接緊急出口及軌道的斜道，柴灣站來往太古站列車服務暫停。約半小時後，該段的列車服務始逐步回復正常。

遊行隊伍沿途經過港鐵站亦再度成為攻擊目標，雖然警方一早在站內布防，卻無法阻止示威者破壞出入口，金鐘站有出入口被縱火，火光熊熊，港鐵職員疏散站內人士；其後灣仔站多個出入口的玻璃被打碎，示威者又向站內的警員投擲汽油彈，有警員於是向站外示威者開槍，玻璃亦被射爆，惟未知是布袋彈抑或海綿彈。

其後，銅鑼灣站多個出入口被示威者堵塞及縱火，並不停向站內投擲磚頭，期間，一名車站職員在銅鑼灣站執勤時，被示威者投擲的磚頭碎片濺到受傷。港鐵宣布，金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站及天后站關閉，荃灣線、港島線及南港島線列車不停金鐘站。乘客如需轉乘荃灣線、港島線，可於中環站轉車。南港島線以海洋公園站為終點站，港鐵提供免費接駁巴士，來往堅尼地城站和海洋公園站。灣仔站、銅鑼灣站及天后站關閉，港島線列車不停這些車站，其他車站有部分出入口關閉。

另外，除破壞港島線多個站外，網上流傳有人會在昨晚破壞太子站，以阻截荃灣線的列車服務。至晚上近十時已有數十人在太子站外的旺角警署集結，雖然未有如網上流傳破壞太子站，卻有人向警署投擲燃燒彈，現場戒備的警員隨即舉橙旗示警，並開多槍還擊。不過，被掟入警署的汽油彈疑未有點着，亦未有起火，警員其後用掃把將汽油彈的碎片清走。示威者一度集結至深夜仍未離開。