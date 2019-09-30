修例風波：示威者再佔金鐘　汽油彈擲政總

政府總部一連兩日被圍，金鐘煙霧瀰漫水炮激射！示威者昨從銅鑼灣佔路向西而行，四時後癱瘓金鐘所有主要幹道再度進攻政總，不斷投擲汽油彈及磚塊入內，令政總內外四處火光。警方不斷施放催淚彈驅散，再以水炮車的「藍色胡椒水」夾擊，最後由逾百速龍小隊突襲，即場制服數十人，並將佔路的示威者擊退至灣仔方向。警方圍堵數十名示威者在海富中心的港鐵站出入口時，命令他們全部除口罩及截查身份證，原因是他們參加非法集結，保留檢控權利。

前晚（28日）由民陣在金鐘添馬公園發起的佔中五周年集會演變成包圍政總，警方須出動水炮車及施放催淚彈驅散人群。未料不足一日，政總再度成為示威者的包圍目標，逾千人昨午二時許由銅鑼灣沿軒尼詩道向西推進，約一小時後抵達金鐘道，並築起路障及燃燒雜物堵塞交通。

至下午近四時，示威者向夏慤道進發，以雜物佔據所有行車線，防暴警到場舉起長槍，發射催淚彈，示威者則組成傘陣跟警員對峙，又有人向警方防線投擲磚，並將催淚彈掟回警方防線。警方稍為後退重組防線，雙方一度呈對峙之勢。

對峙半小時後，有示威者突然發難，接連向政總投擲汽油彈，隨即令現場火光處處。警即出動水炮車，多次發射藍色水，並在高處施放催淚彈。不過，示威者未有退縮，反而愈聚愈多，且不斷向政總投擲汽油彈和雜物，警方則施放催淚彈次數變得更頻密，煙霧覆蓋整條夏慤道，伸手不見五指。

正在此時，逾百名速龍小隊突然衝出，持棍追擒示威者，數十人被當場制服，部分示威者一度暈倒在地上，需由救護員到場救治。期間，約五十人退至海富中心的港鐵站出入口時，由於港鐵及商場已落閘頓被警方包圍，十多名「守護孩子」的長者拉起人鏈，要求警方讓示威者離開。警員亦未有展開拘捕行動，但命令他們全部除下口罩及截查身份證，原因是他們參加非法集結，將保留檢控權利。

大部分示威者不敵速龍小隊的猛攻逃往灣仔方向，警方清理夏慤道後，遂沿紅棉路向金鐘道推進，期間不斷以催淚彈開路，示威者一邊後退，一邊以汽油彈還擊，地面留下多個火種，警方則更加頻密施放催淚彈，金鐘道頃間煙霧瀰漫，速龍小龍再度出動，即場制服至少十名示威者。