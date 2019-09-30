東方日報A1：十‧一前夕　示威更暴力　警提早驅散

十‧一臨近，警方主動出擊，防暴警察昨午兩時後，開始驅散在銅鑼灣聚集擬參加警方發反對通知書的大型遊行示威者，大批黑衣抗爭者散到灣仔、金鐘一帶，沿軒尼詩道到處放火、掟磚，破壞港鐵站設施，期間與警方多次「陣地戰」，示威者傍晚前退至金鐘道，再與駐集該處的防暴警察對峙後遭驅散，再轉回灣仔區展開堵路抗爭，衝突到晚上仍未平息，紛亂歷時逾八小時，警方驅散行動中發射大量催淚彈、橡膠彈及布袋彈，速龍小隊多次突然衝向示威者拉人，至晚上八時，最少拘捕一百零一人。拘捕示威者期間，再有喬裝示威者警員被識穿身份遭追打，警員以手槍向天開槍一響，示威者即逃走。

修例風波下示威衝突不斷，有網民發起昨日再大遊行，在銅鑼灣崇光百貨外集合，遊行至金鐘政府總部，未有向警方申請不反對通知書。中午開始，警方已於銅鑼灣嚴密布防，有黑衣人被搜查，多人被帶上警車。遊行未開始，大批示威者在軒尼詩道及怡和街聚集，防暴警察警告他們參與非法集結，要求他們離開，示威者則高叫「黑警」、「我有集會自由」等口號回應。

約一時，示威者與警員互相推撞，有示威者被警員制服，由於示威者愈來愈多，警方舉黑旗警告，有示威者向警察做粗口手勢後，警員衝前揮動警棍制服多人。在警方拘捕一名伯伯時，引起示威者不滿，上前包圍，警方發射胡椒噴霧，上前調停的立法會議員朱凱廸中椒。二時後，警方在軒尼詩道和怡和街發射多枚催淚彈，並舉橙旗警告會開槍，現場示威者氣氛緊張，叫囂聲、槍聲與白煙處處，示威者東行向灣仔進發，隊伍之中有人舉起多國國旗。

示威者到達灣仔一帶，港鐵灣仔站關閉，示威者轉到軒尼詩道聚集，堆放多個垃圾桶做路障。防暴警察由行人天橋趕到，在橋上舉黑旗，示威者在橋下舉傘掩護，警方向橋下示威者連開多槍，地面多處冒煙，留有多個橡膠子彈及布袋彈彈頭。到近五時，示威者又走上行人天橋，組成傘陣，見到橋上的警員後退，示威者衝前。一名速龍隊員向橋上示威者開槍，一名外籍女記者中槍倒地，右眼腫起，頭破血流，義務急救員為她治理。其後，示威者在橋上掟燃燒彈攻擊正要離開的警員，另一批示威者又在馬路築路障。

警方除由被動進攻改為主動出擊外，昨又再出現多名疑似喬裝警員及被識穿後開槍自衞事件。傍晚約六時，在灣仔港鐵站近修頓球場出入口，有多個垃圾桶起火，速龍小隊趕到制服至少兩人。

其後一群蒙面人、持疑似警棍及長傘的人與警員一同追趕示威者，期間有喬裝者走在前排，突遭黑衣示威者反擊，持木棍及雨傘追打，喬裝警員身陷險境下，拔出手槍制止暴徒襲擊，示威者繼續衝前，警員向天鳴槍一響，追打警員的大批示威者掉頭逃跑，現場遺下一粒手槍彈殼。

示威者被驅散至金鐘道後，遇上布防的警員，雙方對峙，警方驅散將示威者趕離金鐘道，示威者返回灣仔並在軒尼詩道架設路障，警方發射橡膠子彈驅散，有人中彈受傷，又有示威者向警方投擲汽油彈，警方則發射催淚彈，示威者亦不斷投擲汽油彈還擊，路面多處起火。警員守在菲林明道天橋，再有示威者向橋上投擲汽油彈，路面多處起火，示威者又燃燒雜物。

六時半過後，警方在軒尼詩道布防，向銅鑼灣方向推進，期間發射催淚彈並清走路障。水炮車殿後，經過起火路障時射水滅火，水炮車一直去到鵝頸橋附近，又射藍色水救熄起火的雜物。入夜後，防暴警察一直在灣仔一帶驅散示威者。醫院管理局表示，截至晚上十時半，共有二十五名傷者，廿一男四女，年齡介乎十八至六十七歲，分別於東區及瑪麗醫院接受治療，一人嚴重、廿三人穩定、一人已出院。

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