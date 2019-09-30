東方民調：細菌入血可致命　促立例強制回收

消毒藥水含菌事故愈揭愈多，食物及衞生局局長陳肇始承認，過往對低濃度氯己定的消毒藥水無規管，衞生署正抽查市面上不同的消毒藥水，並檢視國際做法，研究需否調整對消毒藥水的規管。有立法會議員批評衞生署後知後覺，對消毒藥水「無王管」，政府在現行法例上處於被動無法主動回收，當局應盡快檢討規管制度及訂立強制回收條例，以堵塞監管漏洞。

至今已驗出八款消毒藥水出事，當中有由內地生產，部分更無明確標明來源地，有傳坊間不少同類消毒藥水是從美國等地購入消毒濃液，為了節省成本，運抵內地或香港等工房加工稀釋，但藥水稀釋過程期間採用的水源、消毒及儲存過程有無帶菌機會，則無從得知。

受洋葱伯克氏菌感染的粉紅色包裝消毒藥水非常普及，在社區藥房及零售店均有售賣，亦有不少人甚至長期病患者會自購用來清洗傷口。免疫系統較弱的病人一旦使用，細菌經傷口入侵體內，隨時引起細菌入血的敗血症，足以致命。

公立或私家醫院內用作醫療器具消毒的消毒水，亦會用上被揭含洋葱伯克氏菌的消毒藥水，將使用過的醫療器具消毒，但消毒藥水含菌就變成了「無菌變有菌」，故相信透過再使用該等工具促使中招的機會及人數也會增加。