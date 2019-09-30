東方民調：政府抽查後知後覺　中招愈揭愈多

瑪麗醫院多名接受腹膜透析治療的病人感染洋葱伯克氏菌，他們均曾使用同款消毒藥水。

香港先後發現多款消毒藥水含菌，至今有一百八十多人受感染，涉及腎病及心臟科病人。這類消毒藥水十分普遍，不少人用來清洗傷口及消毒醫療器具，在社區藥房輕易購得，惟因低濃度消毒藥水不受規管，政府無法強制回收。「東方報業民意調查」結果顯示，受訪者形容事態嚴重，批評當局掉以輕心，無即時全面抽查各款消毒藥水，是低估嚴重性，擔心含菌消毒藥水愈揭愈多，受感染人數恐繼續增加。受訪者又批評政府冇靈魂，監管錯漏百出，十年如一日，無吸取當年發霉藥教訓，是草菅人命。

衞生署早前接獲醫管局通知，指瑪麗醫院五十三名接受腹膜透析治療的病人，於過去兩年曾感染洋葱伯克氏菌，當中五人屬入侵性感染，懷疑與一款名為Pro-Medi Prosept消毒藥水有關，衞生署呼籲市民停用；言猶在耳，再有其他牌子粉紅色消毒藥水驗出帶菌，香港需回收的消毒藥水增至八款。至今在消毒藥水產品已發現三種細菌，包括洋葱伯克氏菌、無色桿菌及羅爾斯頓氏菌，上述三種細菌免疫力弱的人士可能較易受到感染，令人憂慮問題進一步擴大。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百三十八名十八歲或以上市民，結果顯示，對於衞生署事隔三日才決定全面抽查各款消毒藥水，由發現到化驗後公布，中間又造成延誤，四成受訪者直指，市民未能及早停用，當局做法需檢討；兩成八擔心，延誤公布恐加重病人危機；兩成四批評當局無以病人為本，應盡早公布。

低濃度消毒藥水不受規管，政府無法強制回收，只能呼籲停用及供應商自行回收，五成三受訪者認為，長遠應訂立強制回收條例；兩成六批評政府被動，束手無策；一成五擔心有漏網之魚，成效欠佳。

醫管局擠牙膏式公布消毒藥水含菌事件，衞生署一問三不知，後來改口承認無監管，四成二受訪者批評當局掉以輕心，低估嚴重性；兩成八坦言，市民信心盡失；兩成四轟如無王管。

問題消毒藥水有來自內地或產地不明，甚至由廠房自行調校和包裝，四成七憂病人生命安全受威脅，應加強規管；三成二質疑，生產過程是否符合衞生標準無人知；一成八擔心品質無保障。

消毒藥水使用範圍廣泛，除消毒醫療器具，亦有不少人用來清理傷口，四成二受訪者認為，事態嚴重，擔心隨時致命；兩成七批評當局無立即全面抽查，後知後覺；兩成五直指官方公布的感染人數恐冰山一角。

香港曾揭多間藥廠爆出發霉藥事件，導致多人死亡，再發生類似事件，三成八受訪者批評政府監管無吸取教訓，草菅人命；兩成九轟政府冇靈魂，監管虛設；兩成五批評監管錯漏百出，十年如一日。

綜觀情況，大部分受訪者不滿衞生署處理含菌消毒藥水的效率，事發後一問三不知，擠牙膏式交代事件，批評低濃度消毒藥水相當普遍，當局竟一直無規管，促政府盡快堵塞監管漏洞。