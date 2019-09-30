探射燈：兒子亦須坐輪椅　肌萎父嘆難出行

低地台巴士多以單輪椅座位設計，輪椅人士往往因輪椅位已滿，需額外等車時間。

政府早年大力推廣巴士增設低地台，方便殘疾人士。措施實行多年，輪椅人士亦認為效果理想，但指現時巴士上的輪椅座位均為單座位設計，令輪椅人士不便。有區議員指現時措施未能加快流轉量，亦會削減一眾輪椅人士出行意欲，希望政府呼籲巴士公司盡快推行雙輪椅座位。

「因為我小朋友都係坐輪椅，如果我要同佢出街就要分開搭（巴士），呢樣嘢令我卻步。」陳錦鴻因患肌肉萎縮症需要坐輪椅，4歲兒子不幸亦同樣要坐輪椅，令兩父子出街有一定難度。日前訪問他時，在巴士站等車，因輪椅座位已滿，良久才可上車。他指亦有人會預早3小時出門，特意避開繁忙時間。沙田區區議員葉榮指有對夫婦或父母與子女都需要乘坐輪椅的個案，出門時便有諸多憂慮，建議推廣雙輪椅座位設計，減低等候時間之餘，亦可促進社會共融。

新巴與城巴發言人回覆指，現時約1600輛巴士中，46輛有雙輪椅設計，正研究會否增加數量。九巴回覆指，於2017年起，部分巴士引入雙輪椅座位設計，以便利使用輪椅的乘客，但未有透露實際數字。

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