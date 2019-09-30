探射燈：無障礙的士預約費　5年翻倍至$120

現時殘疾人士乘坐一般公共交通工具每程收費為2港元，惟的士截然不同。有提供無障礙的士服務的營辦商將於下月起調高預約服務費，價格在5年翻倍。輪椅人士與關注團體同斥加價令殘疾人士百上加斤，批評政府未有機制監管營辦公司，令基層輪椅人士難有更多選擇。

無障礙的士收費不一，有額外需支付預約費、有按行程報價、亦有設下最低消費，動輒過百元起跳。有提供預約無障礙的士服務的公司更將於10月1日提高預約費用，收費120港元。

有輪椅人士直斥收費「離譜」，自強協會註冊社工許卓琳指，該公司的預約費用由2015年的60元增加一倍，「都未計你跳錶，分分鐘由柴灣去機場都要500幾，600蚊。」她指身邊的輪椅人士有80%至90%未能負擔，建議政府設立部門監管加幅，「健全人士都唔使額外畀預約費，點解殘疾人士又需要呢？政府係咪要諗呢啲公共交通其實都係想便利同鼓勵殘疾人士融入社會？」

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！