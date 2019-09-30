探射燈：乏宣傳　無檢討　營運蝕　低地台小巴低成效

低地台小巴試驗計劃2018年推出，關注團體批評政府宣傳不足，營運不夠彈性，致成效不佳。

低地台小巴試驗計劃2018年推出，現時全港有2輛行走公立醫院，去年聲稱檢討有關計劃，惟至今只聞樓梯響，第3輛小巴更通車無期。承辦的小巴公司直指低地台小巴成效低，有公司更出現虧蝕。然而，有輪椅人士前往醫院，要攀爬大斜路，險象環生；關注團體批評政府宣傳不足，營運不夠彈性，促政府增加路線，推廣低地台小巴應如當年推行巴士一樣。

「醫院門口冇巴士到，要好慢咁落斜，真係好危險。」輪椅人士陳懷駿因港島大口環根德公爵夫人兒童醫院並無巴士直達，途經的小巴又未加設低地台，只好乘坐巴士再走大斜路。殘疾團體迎風群傲社的成員麥耀強亦指，九龍醫院雖有專線小巴往來，但非低地台設計，加上醫院升降機不足，他常冒險走出馬路，不時與大型貨車擦身而過。

目前2輛低地台小巴分別行走來往沙田威爾斯親王醫院及港島瑪麗醫院。東網記者日前於瑪麗醫院所見，低地台小巴班次疏落，小巴司機不諱言1星期只有2、3名輪椅人士乘坐；前往威院的殘疾人士大部分不知設有低地台小巴，司機亦坦言輪椅乘客不多。

無障礙關注平台聯絡人陳梓曦希望政府推廣低地台小巴如當年推行同類巴士一樣，以便利殘疾人士為考量。路向四肢傷殘人士協會總幹事陸嘉明則指，因營運不夠彈性與宣傳不足，令低地台小巴使用率低。

計劃原定在九龍區途經聖德肋撒醫院的專線小巴路線試行仍未見落實，運輸署曾指於去年底檢討有關計劃成效，至今亦未有動靜。陸嘉明指政府早於2017年把小巴座位上限由16增至19座，理應同時推行低地台小巴，「依家輪椅人士又要苦等多5、6年。」

惟綠色專線小巴總商會主席蘇世雄指，業界反映低地台小巴成效不佳，「架車成本太貴，加上乘客量又真係唔多，如果政府真係做，就要有個詳細計劃。」他希望政府提供誘因吸引更多公司加入。

行走威院的專線小巴公司冠志實業承認，試驗計劃至今未有乘客預約低地台小巴，直指成效未如理想，未會考慮拓展路線。行走瑪麗醫院路線的專線小巴公司進智公交則指，低地台小巴的營運成本較傳統小巴高出30%，營運出現虧損。

運輸署發言人指，仍在整理有關計劃的數據，預計檢討成效於2019至2020年度完成。第3輛低地台小巴由於為另一款車種，將盡快投入服務。

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