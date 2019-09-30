Dr.東：北區醫院引入新式前列腺檢查 安全又準確

前列腺癌是男士常見的癌症之一，由於病徵不明顯，往往防不勝防！北區醫院去年引入經會陰穿刺前列腺活組織檢查，不但較傳統的直腸穿刺檢查更準確及安全，且能減輕接受檢查人士的痛楚，及大大減少細菌感染風險，令男士在檢查過程中倍感安心，已有300名男士接受該項檢查，均指進行經會陰穿刺檢查後感到輕鬆，更有男士笑言「檢查後翌日便可以去打麻雀!」

新界東醫院聯網泌尿外科服務主任及名譽顧問醫生吳志輝表示，本港每30名男士便有一人患上前列腺癌，早期一般沒有症狀，但後期可入侵前列腺鄰近器官，也可能轉移到身體其他部位，如骨頭和淋巴腺，引致併發症甚至死亡。

近年醫生會透過肛門指檢及血液前列腺特異抗原(PSA)測試，來診斷前列腺癌，若果PSA指數出現異常，則患前列腺癌風險會上升，會建議病人進行經直腸穿刺檢查，以進一步確定病情。

新界東醫院聯網外科(泌尿外科)副顧問醫生羅家麟表示，傳統檢查會將超聲波探頭放入直腸並掃描前列腺，其後利用幼細針管穿刺作檢驗，但直腸內有不少大便，當中的細菌有機會經針筒進入前列腺的血管，令患者出現敗血病。

羅續指，相反，經會陰穿刺檢查則以局部麻醉方式進行，醫生會利用超聲波引導，直接穿過會陰皮膚抽取前列腺組織作活檢分析，過程不需接觸大便，感染風險較低。他補充，該院曾研究首100宗經會陰穿刺的男士，發現沒有大便出血及細菌感染，而前列腺癌診斷率亦較經直腸穿刺高出1成。

新界東醫院聯網外科(泌尿外科)顧問護師李淑賢表示，經會陰穿刺對醫護人員和病人來說都是一種新技術，因此取得病人對新技術的信任尤其重要，醫護人員在檢查前會向病人詳細解釋當中的程序，而當完成檢查後，亦會定時與患者進行電話聯繫，了解他們的最新健康狀況，以作出適當診治。

現年65歲的鄧先生，兩年前曾到普通科門診求醫，醫生探肛時發現他的前列腺異常，及後曾接受經直腸穿刺檢查，他當時感到「好痛、好辛苦」，而且小便出血，並曾經發燒，因此感到害怕。鄧翌年聽取醫生建議，進行經會陰穿刺檢查，結果顯示沒有發現癌細胞，而是前列腺增長，認為今次檢查較為輕鬆，雖然小便都有出血，但2天後便無事，生活變得如常，可以去打麻雀。

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