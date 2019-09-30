網民熱話：挑戰高難度捷徑？　私家車卡樓梯唔上唔落

司機行錯路，後果可大可小，重則引致交通意外，輕則亦可能令自己無法脫身。近日有司機就在街頭駛出公眾停車場時，誤將行人出口當車路出口，結果被卡在樓梯級間，無法脫身，遭網民挪揄「爬樓梯」。

現場是屯門井財街一個公眾停車場。從網民Marti Yan‎在Facebook群組「馬路的事討論區」上載的照片所見，一輛銀色私家車疑駛出停車場時，司機卻駛至行人出口，而且未留意出口有兩級樓梯，「勇往直前」下，車胎被卡住在樓梯間，陷進退兩難。照片所見，司機已離開車廂，車身旁則有一名男子站立，向外張望，不排除正是司機在等候「救兵」。

事後引起網民熱烈討論，有人揶揄司機的技術「犀利」、「高手」。亦有人建議司機「畀快少少油咪出咗」。不過亦有人認為樓梯位置設計「陰濕」，認為「陰人」、「出口咁大，又唔加柱」，質疑「邊個設計呢個出口？」

網民有話說：

Marco Chak：放塊木版在頭轆度應該過到

Hyt NC：年度創意大獎

Sunny Kwok：好明顯未瞓醒

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