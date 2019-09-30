小販攤檔供不應求　百人請願促增牌照設墟市

團體到食環署位於荃灣的辦事處請願，要求政府增加小販牌照及增設墟市。(何青霞攝)

食物環境衞生署今(30日)開放435個空置小販攤檔予公眾人士及小販助手等人士申請，有團體批評牌照數量供不應求，發起到荃灣食環署的辦事處，以築人鏈及集體遞交申請表的方式表達訴求，要求政府增加小販牌照及增設墟市，近百名市民參與。該署派人接收請願信。

請願人士高叫「政府漠視民意、拒增小販牌照」等口號。有天水圍及東涌居民指，當區物價高企，故冀申請小販攤檔維生，批評開放的攤檔數量過少，希望政府增加名額，為基層提供工作機會。東涌居民鄭女士指，生活費來自2名子女，但子女日後會有自己家庭，冀申請小販牌照養活自己，減輕子女負擔，又指曾在墟市擺檔，惟「一年得一兩次，幫補唔到」，故希望申請固定攤檔。

團體撐基層墟市聯盟、社區發展陣線、關注綜援低收入聯盟指，食環署去年有調查反映，3600名受訪者中，70%人表示有意加入小販行業，估計連同現時有營運墟市的檔主計算，最終申請人或過萬，遠超現時的申請名額，現時開放的數量明顯過少。團體又批評，政府取消為小販檔主提供的資助，令成功申請牌照的小販要全數負擔裝修攤檔的近5萬港元開支。