盜6人資料用轉數快獲17萬元　青年囚20個月8星期

金管局去年推出即時跨行轉帳平台「轉數快」不足1個月，即傳出帳戶被盜用醜聞，一名23歲男子事後被捕，遭揭發利用6名受害人資料開設虛假的「支付寶」帳戶，再透過「轉數快」為「支付寶」帳戶充值，半個內得益逾17萬港元。該男子早前承認8項盜竊及13項洗黑錢罪，今早(30日)於東區法院連同他之前犯的一宗網上詐騙罪，共被判監20個月8星期。

被告陳志豪承認於2018年10月間，在Facebook一個名為「散工王」的群組內，盜取了6名受害人的個人資料，並以此開納「支付寶」帳戶，再透過「轉數快」系統盜取受害人銀行戶口內的金錢轉到該些「支付寶」戶口內，並將錢轉到其他「支付寶」及「拍住賞」等戶口將錢「洗白」。

法庭指，他精心策劃複雜迂迴的手法，在受害人不知情下轉走他們戶口內的錢，且在半個月內多次得手，加上他是在棄保潛逃期間干犯本案，故即使他在犯案期間無案底，監禁為唯一合適刑罰，故本案21項控罪共判他20個月監禁。

另外，原來被告在2018年1月亦犯下一宗網上詐騙案，早已被捕且獲警察保釋候查，唯他棄保潛逃。案情指，他在2018年1月間，3度在網上賣物平台出售動漫閃卡、模型及遊戲光碟，但收款後去如黃鶴，共騙得7500多港元，他早前承認3項詐騙罪，今被判監共8星期。法庭指，基於兩案為不同的罪行在不同時間發生，即使將判刑完全分期執行亦屬恰當，故此被告最終被判監20個月8星期。