示威期間毆打異見人士　兩男被控3罪續還押

今年7月21日元朗白衣人無差別攻擊市民後的2個月，再有大批市民到元朗聚集紀念事件，期間發生多宗衝突，有市民疑遭圍毆，警方事後拘捕2名涉案男子，控以他們襲擊致造成身體傷害、刑事損壞和有意圖而傷人共3罪。案件今(30日)在西九龍法院提訊，2被告暫時毋須答辯，案件押後至12月20日再訊，待警方繼續調查，期間2人續還押。

2名被告依次為30歲送貨員張裕泰及25歲裝修工人陳澧圖。控罪指，張於9月22日在元朗康景街襲擊李德忠，以及於輕鐵康樂路站損壞李德忠的手機；陳則被控於同日，在輕鐵康樂路站與不知名人士有意圖而襲擊張灌雄。

控方透露，首被告與人群在當晚凌晨時分襲擊李德忠，李其後欲乘的士離去，但被人拖落的士，他更搶去李的手機掟落地，由於他較早時因捲入另一宗襲擊案被捕，獲警方保釋後沒有到警署報到，故反對他擔保。至於次被告則於同一晚與其他人用拳腳和警棍狀的物體襲擊張灌雄，張主要頭部受傷，需縫17針，控方指次被告當時沒戴口罩，最終警方憑藉現場片段拘捕他。

辯方申請保釋指，首被告患自閉症，有情緒和社交問題，指他早前涉及的案件與公眾活動無關，他被捕後感到害怕，不懂處理才沒有報到，他現有社工協助，而李姓事主只是受瘀傷，本案在同類案件中不算最嚴重，若他獲保釋可以遵守宵禁令。次被告則在單親家庭成長，是一家經濟支柱，控方只稱他用腳踢張姓事主，但不涉頭部。裁判官最終駁回申請。