青荃橋底擬交社區團體發展　招標後一年內投用

香港土地資源緊絀，「天橋底」的閒置地亦可被善用。葵青區議會近期同意把青荃橋底及青衣海濱一帶一幅佔地約2100平方米的用地，交予非政府機構或社區團體發展，發展項目須以區內居民為主要服務對象，切合區內不同年齡市民的需要。民政事務處正草擬發展計劃書的招標文件，在諮詢區議會及海濱事務委員會後，將於今年第四季進行公開邀請，期望於公布結果後12個月內開放設施使用。

根據相關招標文件，有意申請的團體可以單獨或聯合方式申請，發展的計劃需以自負盈虧的方式營運、管理及保養設施，收費則以「收回成本」原則釐定。獲選機構需要在選址範圍預留有可讓公眾自由活動的公共空間，及確保每月有最少50小時把所規劃的公眾空間開放予公眾使用。

草擬中的文件沒有明確列明可提供的服務內容文件，但指明需要以區內居民為主要服務對象，項目涵蓋面亦應切合區內不同年齡及不同群組居民的需求。當局建議以5年為期，以短期租約形式租予獲選方發展及營運，並收取象徵性的租金。

場地設有使用限制，由於選址周圍有6處為青荃橋橋墩，亦有路政署結構及緊急車輛通道，文件列明橋底以下4米範圍及橋墩附近2米範圍，都不得進行任何工程或活動，亦須為路政署人員提供通道作維修其結構之用。使用團體要確保選址範圍內有1成的綠化空間，及留有公共空間予公眾自由活動。