疑女友另結新歡淋通渠水致多人受傷　地盤工認罪候懲

41歲地盤工人何朝暾今早(30日)於高院原訟庭承認，在去年5月到要求分手的同居女友工作之酒樓，向對方淋潑通渠水，現場更有多名酒樓員工及茶客被波及受傷。他認罪後，法官要求控方提供其中2名傷勢較重的女傷者的最新醫療報告和照片，因此將案押後至11月1日再訊，到時再聽取辯方求情及判刑，期間何需繼續還押監房看管。

被告何朝暾今早承認1項蓄意淋潑腐蝕性液體，以及2項造成他人嚴重受傷。淋潑腐液罪指他在去年5月27日，在尖東帝國中心一酒樓內，蓄意向1名何姓女子淋潑硫酸，意圖使她嚴重受傷。至於2項造成他人嚴重受傷罪，就指他在同日同地令1名張姓男子和林姓女子受傷，而據被告承認的案情，兩人都是酒樓的顧客。

案情顯示，被告與何姓女事主自2009年同居，兩人育有2名女兒，但沒有註冊結婚。去年3至4月，何女提出分手並搬離居所和轉新工，去了事發酒樓當侍應。案發當日上午11時許，被告將一些通渠水載入罐子內，手持罐子走入酒樓。何女見被告出現，便避開他並蹲在地上，之後她便感到有液體流落她的頭頸，並開始感到痛楚。何女的2名男女同事見狀便即把被告推開，混亂中兩人均被通渠水濺中輕傷。而被告在恢復平靜後，就主動要求何女的同事報警。除此之外，事發時2名坐在附近座位的男女茶客亦被通渠水濺傷。

警察在接報後迅即到場，並將被告拒捕。被告被捕後表示，不能接受何女要求分手，認為對方有「婚外情」，便決定用通渠水淋她。何女在事件中，其臉、頸、背等多個部位被燒傷，面積超過全身皮膚兩成，需多次做植皮手術，但仍出現外翻疤痕。至於2名茶客，男茶客背部和手臂被燒傷，女茶客則臉部有燒傷，至今仍要再做手術改善。至於被告使用的通渠水，經化驗後證實為硫酸，純度約60%至90%。法官現要求控方提供，何女與女茶客的最新情況資料，因此把案押後至11月再訊。