涉提和解費換證人不出庭　英律師脫妨礙司法公正罪

一名英籍律師9年前處理一宗民事訴訟期間，向2名分別代表上市公司中富控股(現稱粵首環保)及其前董事鄭潔賢的律師同行，涉嫌提出若能議定一筆3800萬港元的和解款項，相關證人便不會於指控鄭等被控串謀詐騙的刑事案中出庭作證，從而使鄭免去刑事檢控。51歲英籍律師Kevin Richard BOWERS事後被捕，控以2項妨礙司法公正罪。區域法院今(30日)裁定他罪名不成立，無罪釋放。

法官裁決指，案中2名主要證人的供詞不一致，且其中1名證人亦不能記得清楚與被告會談的內容次序、亦沒有證據顯示被告會說服相關證人以換取和解等，法庭因而未能肯定被告當時說話的確切內容，亦不能肯定被告有意圖妨礙司法公正，遂裁定被告兩罪不成立。

被告Kevin Richard BOWERS所涉的兩項罪，分別指控他在2010年2月25日，向中富控股有限公司的代表律師范家碧提出，只要對方同意並支付一筆和解款項，在涉及該公司前董事鄭潔賢等的刑事訴訟案中之相關證人，便不會出庭作供，證人並會身處司法管轄區以外。另指他於2010年3月2日向鄭的民事訴訟代表律師提出，若能議定3800萬港元和解款項，於涉及鄭的刑事案中任證人之相關清盤人，會留在司法管轄區外，不會出庭作供。