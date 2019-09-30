每日一片：BB疑遭虐待 僱主：「希望唔好有下一個受害」

外傭虐待BB，無論在甚麼地方發生，都令人心痛！近日有澳門僱主在社交平台發布了3條片段，顯示一名外傭與一個BB同睡一床，每當BB爬近外傭時，都被推開、踢開、甚至被一手揈開。網民怒斥涉事外傭，同時質疑：「點解姐姐同BB一齊瞓？」

事發在本月21日及22日，相信地點是澳門。從僱主YoYo Chan在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」上載的片段所見，一名可愛的BB女，爬向外傭，似乎想與外傭玩，但遭外傭無情地一手推開。即使BB哭了，外傭仍無動於衷。另一條影片顯示，嬰兒再次爬向外傭，卻遭無情踢開。BB仍未放棄，再次爬向外傭。

之後外傭幫BB換襪，疑難以脫下，遂加大力度除襪，更將BB揈開。這時僱主進來，大嗌外傭名字，外傭被嚇一嚇，心知不妙。僱主即時抱起女嬰，然後解僱外傭。其後僱主發文謂：「在澳門已過冷河，已送返菲律賓，唔知會唔會過香港，希望唔好有下一個受害。」

事件引起網民熱烈討論。有人批評外傭「簡直唔係人」、「癡線」、「好恐怖」。有網民則質疑僱主：「點解畀工人同BB一齊瞓」、「做咩唔報警」。亦有人謂：「好心痛BB。」