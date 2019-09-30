修例風波：批彭定康胡言亂語　陳佐洱斥是奄奄一息哀鳴

國務院港澳事務辦公室原常務副主任陳佐洱近日接受內媒專訪時表示，「一國」是實行「兩制」前提和基礎，兩者不能平起平坐。他又批評末代港督彭定康（肥彭）近日就香港局勢發表意見，指他在胡言亂語，形容是奄奄一息的殖民主義者的哀鳴。

陳佐洱表示，一國兩制是用和平方式解決香港前途問題的最佳辦法，但重提「三個不能平起平坐」，指忽略「一國」，「兩制」就無從談起；另指維護國家主權、安全、發展利益和保持港澳的長期繁榮穩定也不能平起平坐，前者是國家頭等大事，後者雖然與國家利益息息相關，但畢竟是地區的大事。

陳佐洱指，近年在香港發生的事件，經常出現受蒙蔽和誘惑的青年學生身影，並對此表示心痛，直指背後「不去殖民化，反而去中國化」的教育問題很糟糕，值得深刻反思。專訪中，陳佐洱批評彭定康對港事務發言是殖民主義者的哀鳴。

陳稱，香港回歸以來每次政治風波，都是圍繞管治權落在哪種政治力量手裏，反修例風波也不例外，問題的實質不是要不要民主、民主少一點多一點、慢一點快一點的問題，當前香港首要任務是止暴制亂、恢復秩序。