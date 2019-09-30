被指警車內用頭撞警　青年准撤銷宵禁令保釋

今年8月3日晚至翌日凌晨在黃大仙發生的警民衝突，3名青年各被控襲警罪，其中24歲青年譚皓宇的案件今早(30日)在觀塘法院再訊。控方透露，調查工作仍在進行中，警方將翻查100條閉路電視錄影及新聞影片，並會檢驗譚的手機，研究他是否涉及其他控罪。裁判官按控方申請，將案押後至11月25日再訊，批准譚繼續保釋，並決定撤銷要他宵禁的保釋條件。

被告譚皓宇被控於8月4日在黃大仙警署外襲擊警員沈鴻源，據了解，控方案情指譚在警車內用頭撞沈，令沈的頭部受傷及左手無名指扭傷。

辯方對案件再押後無異議，但申請更改保釋條件，要求撤銷宵禁令及不准離境的限制。辯方指襲警罪相對暴動罪輕微，宵禁及不准離境對被告而言並非必要，控方暫時只有警員「一對一」的證供，要剝奪被告一日三分之一的自由時間並不尋常。

辯方透露，被告本來是一名留學英國修讀市場學的大學二年級學生，但他正考慮是否適合繼續修讀此科目，因此他今年回港停學一年，打算吸收生活體驗。早前報稱任職麵包師傅的他，現已轉職裝修工人，他無案底，沒持有外國護照，不會有棄保潛逃的風險，故希望法庭准他離境辦理升學事宜。

控方要求維持原有的保釋條件，指本案源於示威活動，活動在深夜時分演變成暴力事件，因此有別於一般的襲警案。但辯方指，若以案發時間是夜晚，而迫令被告守宵禁是錯誤的，因為「警察全日都喺度」。最終裁判官決定撤銷宵禁令，但維持不准離境的保釋條件，案件11月26日再訊。