修例風波：航空工會指36人被炒　斥國泰製造白色恐怖

反對修訂《逃犯條例》風波蔓延至不同界別，香港空勤人員總工會指事件至今，有36名業內人士遭解僱或「被辭職」。香港空勤人員總工會、國泰航空公司空中服務員工會及國泰港龍航空空勤人員協會今(30日)聯合譴責國泰航空無理解僱員工，指絕大部分個案沒有經過完整紀律調查程序。

總工會理事吳敏兒表示，已經有至少8名機師、18名機艙服務員、4名地勤人員、4名其他級別員工及2名管理人員，合計36人遭解僱或被辭職。工會預料，受害者數目會持續增加，人人自危，資方更推出「篤灰」政策，鼓勵員工互相告發，是製造白色恐怖。

工會又指，被解僱的國泰員工年資由18個月至14年不等。前國泰空姐Pirya(化名)表示，她早前被公司高層召見，並向她展示一些社交媒體的截圖，但她指該社交媒體並不屬於她，懷疑被人盜用照片另開帳號。於是她隨即向高層展示她的個人帳號，又強調自己從沒分享有關政治的言論，亦沒做違法的事，公司仍將她停職兩天；公司後來再次要求她以電郵解釋，惟其後仍被無理解僱。

國泰航空回應指決定是否解僱員工時會考慮所有相關情況，包括適用的法規及員工是否能夠履行職務等，強調所有決定和行動都嚴格遵守僱傭合約條款及適用的規則。國泰又指，全力支持維護《基本法》所賦予的一切權利和自由，同時要遵守航班飛往及飛越國家及地區，包括中國內地的所有適用法規，無任何妥協的餘地。