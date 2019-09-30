藉詞拎手機逼9歲男童肛交　男廚判囚10年

自稱「孫悟空」的失婚廚師，藉詞為一名在公園認識的9歲男童取回手機，誘使男童拍攝不雅影片，再以藉口多次與男童肛交。廚師今年4月在裁判法院已承認2項與未滿16歲男性同性肛交及4項非禮罪，案件轉交高院判刑。法官在參考被告的背景、心理及精神科報告，以及事主男童的創傷評估報告後，最後決定判被告共監禁10年。

法官判刑時引述報告內容，指被告施榮通智商偏低，為人天真且自我形象低，由於易遭人歧視，而害怕跟成年人、尤其女性交往，因此轉而與小童交往以滿足被認同和被需要的慾望。心理學家和精神科醫生報告指他有孌童傾向，因被告個性衝動而且解決問題能力低，故他重犯的機會達中至高。

至於事主男童方面，法官表示由於他在與精神科醫生見面後，其家長拒絕讓他再見心理學家，因此創傷評估報告是由精神科醫生撰寫，指男童並無創傷迹象。

法官指出，本案事主年紀極幼，與被告有龐大年齡差距，而且被告重覆犯案，向事主拍攝不雅相片及影片並保存，更以此要挾事主就範，不使用安全套侵犯事主，都是加重案件嚴重性的因素。

考慮所有量刑元素後，法官分別以10年和3年，作為非法肛交罪和非禮罪的量刑起點，因被告認罪，每罪刑期獲減至6年8個月和2年。整體刑期則應以15年監禁作考慮起點，被告認罪可減至10年。法官因此下令將6項罪名的刑期部分同期執行，最終總刑期為10年。