修例風波：警方斥示威者行為與恐怖主義愈行愈近

反修例的示威者在過去兩日再度與警方爆發激烈衝突，警察公共關係科總警司謝振中今日(30日)在例行記者會指，就十一收到一些核心暴徒的情報，形容明天(10月1日)將非常、非常危險，警方的情報搜集及拘捕等工作會持續，又指有情報顯示暴力趨勢會持續上升，形容他們的行為可說是「與恐怖主義行為愈行愈近」。

謝續指，他們稱將策劃不同類型的襲擊，包括網上呼籲殺警、針對他人作出嚴重暴力行為、假扮警察殺人，又稱會在商場及港鐵站擲汽油彈、在油站縱火等。他更指，有人在網上招募有自殺傾向的人，警方不希望事件發生，但已做好一切可以做的準備。而香港現時的恐襲風險仍然維持中度。他指出，明天很大機會出現非常暴力的事件，市民應避免前往。

他指，在過去的周末有人使用彈叉及磚頭襲擊，有警員的警盾遭打爛，人亦受傷。他形容示威者縱火令「熊熊火海」在港島蔓延，他們共使用約100枚汽油彈。

警方周六(28日)在天水圍、屯門、紅磡及深水埗拘捕11人，包括8男3女，警方當日使用4枚催淚彈；周日(29日)在港島區、旺角及天水圍拘146人，包括118男28女，當日使用了328枚催淚彈、306發橡膠彈、95發布袋彈及79發海綿彈，兩日共有8名警員受傷。警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥指，該157名被捕人士中，67人是學生，大部分涉及非法集會罪名，比例達43%，形容趨勢令人擔憂。

另外，有指消防員昨日曾用工具打開金鐘站捲閘救走示威者。消防處副消防總長(總部)陳慶勇表示，消防處當日下午4時58分收到先遣急救召喚，地點為統一中心星展銀行對出，但當消防泵車抵達時，多人向泵車主管表示金鐘站出口有大量傷者，主管遂分開兩小隊，其中一隊前往港鐵站，他們抵達位置時已經發現該捲閘停留在有關位置，多人從捲閘爬出。他指，因恐防發生人疊人意外，主管派出該隊目到閘前了解，未有使用任何工具撬開相關捲閘。