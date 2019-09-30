理大生涉藏攻擊性武器包圍旺角警署　官續拒保釋

吳俊偉被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，裁判官維持他不准保釋的決定。

9月21日大批示威者包圍旺角警署，警方在驅散人群時截查一名大學生，並在他背囊搜出玻璃樽、打火機燃料等物件，他被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今(30日)在西九龍裁判法院再訊，辯方申請保釋覆核。惟控方指示威者使用汽油彈情況嚴重，望法庭以公眾利益作考量，拒絕被告保釋。裁判官維持被告不准保釋的決定。

控罪指，22歲被告吳俊偉為理工大學學生，他被控於今年9月21日，在旺角彌敦道與太子道西交界的公眾地方，無合理權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即一個玻璃樽(樽口塞有一塊布)、一罐打火機燃料及一把鐵錘。

控方指，經初步檢驗證物，玻璃樽上有火機燃料的㾗迹，鐵罐內具易燃液體，二者混合能製造汽油彈，又指示威者使用汽油彈嚴重，如曾拋擲汽油彈進旺角警署，汽油彈有機會傷及市民，故望法庭考慮公眾利益，拒絕被告保釋。

辯方指被告是大學四年級生，曾在四大會計師樓實習。單親家庭出身的他，儼然是家庭未來的經濟支柱，故被告放棄家庭和學業，潛逃風險較少。