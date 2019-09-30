7人涉七一闖立會被控　港大學生會前會長保釋守宵禁

被指於今年7月1日闖入立法會大樓範圍的香港大學學生會前會長孫曉嵐，連同另外5男1女，被分別落案控以進入或逗留在會議廳範圍罪，當中有人另被控刑事毀壞及參與非法集結等罪名，案件今午(30日)於東區法院提堂。

各人暫毋須答辯，除了「佔旺女村長」畢慧芬及「佔旺畫家」潘浩超外，其他被告獲准以2000港元保釋，保釋期間須遵守宵禁、不得離境及禁足添華道、添美道、夏慤道及龍和道等保釋條件，案件押後至12月13日，等候警方進一步調查後再訊。

7名被告分別為20歲學生黃家豪、19歲廚師羅樂生、29歲車房工人周樂謙、21歲運輸工人何俊諺、24歲無業的畢慧芬、23歲無業的孫曉嵐及31歲無業的潘浩超，各被控一項進入或逗留會議廳範圍罪。黃另被控當日在大樓內刑事毀壞一本屬香港政府的《基本法》。

潘另被控兩項參與非法集結罪，指他分別在立法會綜合大樓外及政府總部外參與非法集結。此外，他亦被控兩項刑事毀壞罪，指他當日毀壞立法會綜合大樓及政府總部。

辯方透露孫曉嵐已在港大取得社工學士及法律碩士學位，剛畢業的她打算在非政府組織找長工。辯方指黃家豪是城市大學學生會編輯委員會委員，當日他以傳媒代表身份身處現場，又指控方證供薄弱，僅在涉事《基本法》印刷品發現他的指紋便告他刑毀。