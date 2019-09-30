涉30年前摸12歲女童胸　七旬翁非禮罪名不成立

現年46歲的女士受「#Metoo」風潮啟發，聲稱在30多年前遭78歲男商人摸當年僅12歲的她的胸部和私處，2年後又帶她到酒店非禮，更捉着她的手摸自己陽具說：「你夠18歲，我就放入去。」涉事商人否認2項非禮罪，今(30日)於西九龍裁判法院被裁定罪名不成立，裁判官質疑女事主的證供有出入，拒絕信納她的供詞。

被告徐龍貴，報稱商人。控罪指被告於1985年某日和1987年某日，在他的住所及一間酒店房間非禮女事主X。

裁判官裁決前指，本案沒有其他佐證，控方完全依賴事主證供，惟她的證供有所出入，如女警供詞中提到，X曾表示在17歲時曾入住女童院，惟X在庭上否認女警向她問及女童院事宜。裁判官指X作出與女警不相同的回應，而女警在本案中立場中立，沒必要說謊，故質疑X作供的可信性。

此外，X指曾向女同學和電台透露有關被非禮的事件，惟根據控辯雙方同意的事實，該女同學沒有聽過X提及非禮事件，而該段電台片段亦不是一個訪問，也沒有指出X是如何被人侵犯，故上述例子皆反映X的供詞欠可信性。