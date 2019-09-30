最新民調鄭若驊續墊司底　林鄭評分續跌

香港中文大學(中大)香港亞太研究所今日(30日)公布今年9月份特區政府民望指標，包括市民對特首、三位司長、政府表現評分，以至對特區政府及北京中央政府的信任度。民望電話調查結果顯示，受訪市民對特首林鄭月娥整體表現評分為28.2分，較去年9月的53.9分顯著下跌。三位司長的評分亦較上月及上年下跌，當中律政司司長鄭若驊的評分只有19.4分，是三名司長中最低的。

在2019年9月份受訪市民對特首林鄭月娥整體表現的平均評分為28.2分(由0分至100分，50分為合格)，較8月份的評分下跌0.2分，兩個月的平均數不呈統計上顯著的差異。不過若將評分與去年2018年9月53.9分的評分作比較，統計顯著性檢定顯示，兩者的平均數差異呈統計上的顯著關係，跌幅甚為顯著。

市民對三位司長表現的評分亦較去年同期明顯下跌，政務司司長張建宗的平均評分為32.1分，較8月份下跌0.8分；財政司司長陳茂波的平均評分為28.7分，較8月份下跌1.1分；而律政司司長鄭若驊的評分為19.4分，亦較8月份下跌0.9分，評分是三位司長中最低。三位司長的評分與去年同期比較，均在評分差異呈統計上的顯著關係。

在市民對特區政府表現的滿意程度方面，11.7%的受訪市民表示滿意特區政府的表現，較一年前的30%大幅下跌，而表示不滿意的有63.4%，也較一年前的32.4%大幅上升。最新調查中，有17%的受訪市民表示信任特區政府，較2018年9月的30.6%低。表示不信任的有53.2%，大幅高於一年前的20.7%。

至於市民對北京中央政府的信任度，最新調查結果顯示，有14.5%的受訪市民表示信任北京中央政府，明顯較一年前的21.4%為低。而表示不信任的則有58%，明顯較一年前的37.3%為高。