政Whats噏：蘇偉文搞過渡屋研討會　議員潑冷水

運輸及房屋局副局長蘇偉文邀請全體議員喺11月頭去開「同行．共創 過渡性房屋」研討會，但有議員就話對研討會期望唔大，本身7月話批20億港元去起過渡性房屋，點知開唔成會，到依家先嚟搞首次研討會，都唔知要傾到幾時，睇怕要下年4月先會批到錢㗎啦！

立法會房屋事務委員會主席柯創盛話本身希望3年內可以起到1萬個過渡性房屋單位，但依家連起5000個都做唔到，認為進度太慢。佢覺得政府應該壓縮行政程序，做好啲前期工作，預先搵定心儀地皮，早啲做好配對咪可以直接拎錢囉！佢又話政府要由一個「促進者」變成「倡議者」，主動啲，好似當年起石硤尾臨時房屋咁。佢仲話希望有更高級嘅官員嚟同佢哋開會，特首既然都話房屋問題係「重中之重」，就最好派埋司長落嚟，咁先表現到解決問題嘅決心㗎嘛！

副主席尹兆堅直言對研討會無太大期望，覺得都係一個「吹水會」，因為過渡性房屋嘅方向已經好清晰，係欠政府承擔番責任，拎番個主導權去收番啲丟空咗嘅土地。佢又話依家先嚟開第一次研討會，之後應該仲有兩三個。佢估計應該要到下年3、4月，成年後先會批到撥款，又話政府淨係得把口講點樣重視房屋問題，但個個部門都山頭主義，根本唔將房屋荒擺喺第一位。