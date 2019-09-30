9男4女涉旺角衝突被控　案件押後待警方調查

上月3日晚旺角區發生多宗警民衝突，有9男4女分別被控非法集結、阻差辦公等罪名，今(30日)分3案在九龍城法院再訊，繼續毋須答辯，案件押後到11月26日再訊，以待警方繼續調查。

被告李永豪(22歲)及菲律賓籍的Pioquinto Jethro Santiago(36歲)被控於今年8月3日在旺角彌敦道與快富街交界參與非法集結。劉偉麟(31歲)則被控於8月4日在旺角彌敦道與太子道交界阻差辦公。

餘下10人為蕭姓被告(15歲)、鄧姓被告(16歲)、陳駿霆(18歲)、韓明恩(女、22歲)、梁希穎(女、24歲)、廖智峯(22歲)、陳嘉汶(女、34歲)、伍兆銘(24歲)、方施陽(20歲)及蘇澄怡(女、22歲)，他們被控於8月3日在旺角彌敦道與亞皆老街交界參與非法集結；韓明恩另被控一項未能在規定而出示身份證明文件罪。

辯方不反對押後，但指蕭因捲入另一宗管有攻擊性武器案而被還押，該案將於下月開審，希望法庭准他繼續在本案獲得擔保，同時申請要求法庭批准修改各人的宵禁令，以便工作和學業安排，另投訴控方遲遲未肯向辯方提供案件資料。控方則反對蕭的擔保，擔心他會再犯。

裁判官最終讓蕭繼續在本案的保釋，並批准部分被告更改宵禁令的內容，包括延遲宵禁的開始時間，以及豁免部分日子的宵禁要求，方便被告工作。