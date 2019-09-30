再有5款消毒產品要回收　黃藥水首驗出洋葱菌

衞生署今(30日)公布，於市面抽取含低濃度氯己定的消毒藥水分批作微生物檢驗，初步檢驗結果顯示有兩款分別名為B.M Medi消毒黃藥水、必療傷洗必泰消毒清洗液的消毒產品被驗出含有洋葱伯克氏菌及羅爾斯頓氏菌。此外，另有一款名為Pro-Medi消毒黃藥水則被驗出含有洋葱伯克氏菌。有關產品均含有0.05%氯己定，根據相關條例，並不列作藥劑製品。上述均由寶源(美國)藥業有限公司供應。

此外，寶源亦自願回收分別名為B.M Medi消毒清洗液及Pro-Medi消毒清洗液的另外兩款相關產品。

現時共有13款消毒產品正進行回收，表列如下：

供應商/產品名稱

寶源(美國)藥業有限公司/Pro-Medi Prosept solution

寶源(美國)藥業有限公司/Smart Medi洗必泰消毒清洗液

寶源(美國)藥業有限公司/麥氏醫生消毒清洗液

寶源(美國)藥業有限公司/必療治洗必泰消毒清洗液

寶源(美國)藥業有限公司/B.M Medi消毒黃藥水

寶源(美國)藥業有限公司/必療傷洗必泰消毒清洗液

寶源(美國)藥業有限公司/Pro-Medi消毒黃藥水

寶源(美國)藥業有限公司/B.M Medi消毒清洗液

寶源(美國)藥業有限公司/Pro-Medi消毒清洗液

金星藥行/Kam's KS-MED solution

金星藥行/洗必泰殺菌.消毒水(KS Medical)

昭隆行有限公司/加護殺菌消毒液

輕井會社有限公司/輕井清洗消毒液

截至今午4時，衞生防護中心從醫管局再確認一名使用植入式心臟去顫器的病人於過去兩年被診斷曾感染洋葱伯克氏菌。

此外，中心進行流行病學調查期間，發現有兩名早前確認被診斷曾感染洋葱伯克氏菌並接受腎臟透析治療的病人被重複計算。調整數字後，中心至今共錄得183名病人已知涉及洋葱伯克氏菌感染，分別為84男99女，年齡介乎24至100歲，當中172人於公立醫院確診，11人於私家醫院確診。衞生署至今未有接獲涉及羅爾斯頓氏菌感染的個案。