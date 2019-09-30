政Whats噏：建制與政府會面　兜口兜面鬧部門卸責

建制派議員喺上周五(27日)與政府會面，當中有唔少人提及訂立禁蒙面法嘅意見。不過，成個會面又點會只講得1項建議咁浪費機會，好似立法會議員陳健波(波哥)就透露點樣毫不客氣、單刀直入鬧部門。

今年立法會放咗一個悠長暑假，唔單止因立法會大樓遭攻陷而提早2星期休會，現時連幾時復會都未有定案。不過假期長咗唔代表唞多咗，好似波哥呢段時間就頻頻拍片論政，十足十KOL一樣。佢今日(30日)又有新片發布，大講上周五同政府會面嘅情況，揭示咗建制派兜口兜面鬧政府喇！

波哥拍片交代當日會面，提及好多議員都批評政府多個部門各自為政、推卸責任，唔單止無嚴正執法，仲阻撓執法部門執法，大話對此感到憤慨，政府要盡快恢復市民對當局有能力執法嘅信心喎。

另外，波哥又提到依家好多市民唔敢表達意見，皆因擔心會遭到私刑對待或者被起底，仲話香港搞到立立亂，但政府部門竟然欺善怕惡，只顧置身事外，直言呢種部門之間無互相配合嘅文化，會助長惡勢力變得愈嚟愈猖狂，長久香港一定無運行囉。

波哥拍完片都唔夠喉，仲要留言繼續話好多市民覺得執法不嚴同有人包庇，先會造就無法無天嘅惡霸，將個火頭由政府燒埋去示威者到。佢批評示威者恃住人多蝦人少，意見唔同就拳打腳踢，係「打着民主反民主」，強調民主要尊重意見，而非似恐怖分子打罵相反意見人士。

但呢番言論引嚟兩派網民熱議，有網民大表認同，仲列出要清算嘅部門，好似有教育局、食環署同香港電台等，但都有網民批評波哥歪理多，問佢點解要再製造仇恨，令社會更加撕裂。

現時社會氣氛對立，真係講乜嘢都會得罪人，但建制派有咁嘅睇法並非無道理，因為近月政府完全唔似團隊，好多部門都隱咗形，好似街道變晒做連儂牆，寫明「請勿張貼」但食環署都闊佬懶理，仲有負責政府公關嘅政府新聞處喺示威浪潮將邁向第3個月先交得出宣傳片，唔知建制派反映完意見後，政府吸收到幾多再付諸實行呢？