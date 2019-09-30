修例風波：馬會26間投注站明日暫停服務

反修例風波觸發示威衝突不絕，網上有人號召明日(10月1日)發起不同公眾活動，各界嚴陣以待。香港賽馬會今日(30日)表示因應最新的情況，以及保障顧客及員工的安全，明天共26個場外投注處將全日暫停服務，另有15個場外投注處將提早於下午6時暫停服務；至於其他場外投注處則於晚上8時暫停服務。

明日十一賽馬日將如期舉行，馬會將加強進場保安檢查，呼籲馬迷預留時間入場，又會密切留意最新情況，以決定是否需要暫時關閉其他場外投注處。

26個將於明日全日暫停服務的場外投注處，包括西區屈地街、灣仔軒尼詩道、佐敦柯士甸道、屯門市廣場、上環干諾道西、灣仔春園街、尖沙咀漢口道、荃灣荃富街、上環德輔道西、銅鑼灣謝斐道、尖沙咀寶勒巷、荃灣青山道、中環天星、銅鑼灣波斯富街、太子彌敦道、荃灣沙咀道、中環干諾道中、旺角彌敦中心、太子長沙灣道、葵芳、灣仔謝斐道、旺角亞皆老街、黃大仙豪苑、沙田沙角街、沙田好運中心、大圍道。

15個將提早於下午6時暫停服務的場外投注處，包括西區卑路乍街、北角馬寶道、油麻地砵蘭街、屯門建榮街、上環水坑口街、旺角花園街、油麻地上海街、沙田禾輋、中環士丹利街、旺角登打士街、佐敦道、天后英皇道、北角電氣道、旺角塘尾道、尖沙咀東。